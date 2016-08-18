[目的/ 意义] 进入互联网时代,面对互联网这一富有成效又具挑战的工具,政府应如何利用其把政府产品 营销出去、政府声音传递出去,是政府亟待解决的问题。而当前涉及政府营销的研究较多,却鲜少对政府网络营销 进行解读。[方法/ 过程]依据国家政策、现实需要、理论支撑,制定政府网络营销目标,具体可细分为价值目标、行为 目标和效果目标三个层面。[结果/ 结论]通过目标定位,可以发现,要落实政府网络营销目标,做好政府网络营销这 一工作,关键是要树立顾客为本的政府网络营销理念,建立健全政府网络营销管控机制,建立“点、线、网冶一体化政 府网络营销渠道以及互通回应型政府网络营销沟通机制。