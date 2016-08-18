[1]张玉亮 朱金月.政府网络营销:内涵、目标与推进策略[J].情报杂志,2016,(08):54.
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政府网络营销:内涵、目标与推进策略()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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54
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Governmental Network Marketing: Connotation, Goal and Strategy
- 作者:
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张玉亮 朱金月
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河南理工大学安全与应急管理研究中心 焦作 454003
- 关键词:
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政府网络营销 营销平台 价值目标 行为目标 成本管控
- 摘要:
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[目的/ 意义] 进入互联网时代,面对互联网这一富有成效又具挑战的工具,政府应如何利用其把政府产品
营销出去、政府声音传递出去,是政府亟待解决的问题。而当前涉及政府营销的研究较多,却鲜少对政府网络营销
进行解读。[方法/ 过程]依据国家政策、现实需要、理论支撑,制定政府网络营销目标,具体可细分为价值目标、行为
目标和效果目标三个层面。[结果/ 结论]通过目标定位,可以发现,要落实政府网络营销目标,做好政府网络营销这
一工作,关键是要树立顾客为本的政府网络营销理念,建立健全政府网络营销管控机制,建立“点、线、网冶一体化政
府网络营销渠道以及互通回应型政府网络营销沟通机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01