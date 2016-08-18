[1]张伟伟 阎宏瑞 王 万.情报分析中证据证明问题研究―――《情报分析证据与推理》评介[J].情报杂志,2016,(08):1.
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情报分析中证据证明问题研究
―――《情报分析证据与推理》评介()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Proof of Evidence in Intelligence Analysis
―――Review of the Book Evidence and Inference for the Intelligence Analyst
- 作者:
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张伟伟 阎宏瑞 王 万
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解放军外国语学院 洛阳 471000
- 关键词:
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情报分析 证据证明 戴维舒姆 贝叶斯
- 摘要:
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[目的/ 意义]《情报分析证据与推理》由于首次系统的将证据证明方法引入情报分析领域而成为情报学的
经典名著。证据证明问题是著作核心,对其进行研究既助于情报人员对经典的学习与吸纳,也助于情报人员对情报
分析过程的解构和认知。[方法/ 过程]论文结合对戴维・舒姆《情报分析证据与推理》一书一、二两卷的研究,对情
报分析中的证据证明问题进行了描述和分析。首先,对证据分类方法进行简单阐述,并分析了引起分类差异的原
因;然后,将证明力视作矢量,从证明力方向和证明力大小两个方面研究证明力评估问题,重点介绍贝叶斯概率理
论、归纳概率理论、谢弗系统等三种证明力评估方法,并对复杂情况下的证据力评估需要关注的细节问题予以说明。
[结果/ 结论]最后,论文对舒姆关于情报分析中证据证明问题的研究进行了评价,承认其价值的同时,指出现实应用
中存在的局限。
更新日期/Last Update:
1900-01-01