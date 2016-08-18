[目的/ 意义]《情报分析证据与推理》由于首次系统的将证据证明方法引入情报分析领域而成为情报学的 经典名著。证据证明问题是著作核心,对其进行研究既助于情报人员对经典的学习与吸纳,也助于情报人员对情报 分析过程的解构和认知。[方法/ 过程]论文结合对戴维・舒姆《情报分析证据与推理》一书一、二两卷的研究,对情 报分析中的证据证明问题进行了描述和分析。首先,对证据分类方法进行简单阐述,并分析了引起分类差异的原 因;然后,将证明力视作矢量,从证明力方向和证明力大小两个方面研究证明力评估问题,重点介绍贝叶斯概率理 论、归纳概率理论、谢弗系统等三种证明力评估方法,并对复杂情况下的证据力评估需要关注的细节问题予以说明。 [结果/ 结论]最后,论文对舒姆关于情报分析中证据证明问题的研究进行了评价,承认其价值的同时,指出现实应用 中存在的局限。