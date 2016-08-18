[1]张维冲 李文绚 杨冠灿 刘志辉.基于社会网络分析的高校分类研究―――以“211冶高校为例[J].情报杂志,2016,(08):65.
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基于社会网络分析的高校分类研究
―――以“211冶高校为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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65
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Classification of Colleges and Universities Based on SNA
―"211 Project" Universities as Example
- 作者:
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张维冲 李文绚 杨冠灿 刘志辉
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中国科学技术信息研究所 北京 100038
- 关键词:
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高校分类 社会网络分析 多维尺度分析 GN 算法
- 摘要:
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[目的/ 意义]为了明确目前我国高校的办学类型,探究整体规律。[ 方法/ 过程] 采用计量学和社会网络分
析方法,以全国112 所“211 工程冶大学为例,对其类型划分进行了研究,从多维尺度、凝聚子群二个层面对“211冶大
学进行了分析。[结果/ 结论]结果显示当前官方给出的211 大学类型划分,大部分与其专业设置相符,少数大学受
区域因素、新时期定位等原因产生了偏离,教学范围与其类型不符。根据高校专业范畴,建议将大学重新划分为文
科综合型、理科综合型、文理综合型和单一特色型。
更新日期/Last Update:
1900-01-01