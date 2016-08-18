[目的/ 意义]为了明确目前我国高校的办学类型,探究整体规律。[ 方法/ 过程] 采用计量学和社会网络分 析方法,以全国112 所“211 工程冶大学为例,对其类型划分进行了研究,从多维尺度、凝聚子群二个层面对“211冶大 学进行了分析。[结果/ 结论]结果显示当前官方给出的211 大学类型划分,大部分与其专业设置相符,少数大学受 区域因素、新时期定位等原因产生了偏离,教学范围与其类型不符。根据高校专业范畴,建议将大学重新划分为文 科综合型、理科综合型、文理综合型和单一特色型。