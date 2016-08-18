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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

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2016-08-18

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

Title:
Security Governance Framework of Information System from the Perspective of Cyber Attacks:Experience and Enlightenment from EU
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1. Î÷°²½»Í¨´óÑ§·¨Ñ§Ôº Î÷°² 710049;2. ¹«°²²¿µÚÈýÑÐ¾¿Ëù ÉÏº£ 201204; 3. ÉÂÎ÷Ê¡Í¨ÐÅ¹ÜÀí¾Ö Î÷°² 710075
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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 1900-01-01