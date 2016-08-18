[1]张苗苗 毕达宇 娄策群.警务情报共享中共生利益与形成研究*[J].情报杂志,2016,(08):37.
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警务情报共享中共生利益与形成研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年08期
页码:
37
栏目:
出版日期:
2016-08-18

文章信息/Info

Title:
Research on the Symbiotic Benefits and Formation during Police Intelligence Sharing
作者:
张苗苗1 毕达宇2 娄策群3
1. 湖北警官学院侦查系 武汉 430034;2. 中南民族大学管理学院 武汉 430074; 3. 华中师范大学信息管理学院 武汉 430079
关键词:
警务情报 警务情报共享 共生利益 利益形成模式
摘要:
[目的/ 意义]针对当前我国警务情报主体间的合作与利益生成问题,探讨警务情报共享过程中的共生利益 形成,为协调警务情报主体间的共生利益分配,合理组织警务情报活动提供理论依据。[方法/ 过程] 以共生理论为 基础,探讨警务情报共享主体及共享过程中各主体间的共生利益关系,在此基础上对警务情报共享过程中的共生利 益的类型、形成条件与途径、形成模式进行研究。[ 结果/ 结论] 警务情报共享过程中的共生利益类型,包括经济利 益、素质利益和社会利益;警务情报共享过程中的共生利益形成的条件包括共识与共赢,形成途径包括协同工作和 资源共享;警务情报共享过程中的共生利益的形成模式,包括直接利益形成模式、规模利益形成模式、范围利益形成 模式和聚集利益形成模式。
更新日期/Last Update: 1900-01-01