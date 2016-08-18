[目的/ 意义]针对当前我国警务情报主体间的合作与利益生成问题,探讨警务情报共享过程中的共生利益 形成,为协调警务情报主体间的共生利益分配,合理组织警务情报活动提供理论依据。[方法/ 过程] 以共生理论为 基础,探讨警务情报共享主体及共享过程中各主体间的共生利益关系,在此基础上对警务情报共享过程中的共生利 益的类型、形成条件与途径、形成模式进行研究。[ 结果/ 结论] 警务情报共享过程中的共生利益类型,包括经济利 益、素质利益和社会利益;警务情报共享过程中的共生利益形成的条件包括共识与共赢,形成途径包括协同工作和 资源共享;警务情报共享过程中的共生利益的形成模式,包括直接利益形成模式、规模利益形成模式、范围利益形成 模式和聚集利益形成模式。