[1]张克群 汪 程 袁建中 耿 筠.专利诉讼与专利特征:以非专利实施实体为例[J].情报杂志,2016,(08):83.
点击复制
专利诉讼与专利特征:以非专利实施实体为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年08期
- 页码:
-
83
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
The Relationships between the Patent Litigation and Patent Characteristic
- 作者:
-
张克群1 汪 程1 袁建中2 耿 筠3
-
1. 武汉大学经济与管理学院 武汉 430072;
2. 辅仁大学理工学院 台北 24205;3. 台湾科技大学智慧财产学院 台北 10607
- 关键词:
-
专利价值 专利诉讼 非专利实施实体 专利权人
- 摘要:
-
[目的/ 意义]随着经济全球化和知识经济的到来,非专利实施实体逐渐兴起和发展。专利诉讼是非专利实
施实体的一个重要的策略工具。为了讨论非专利实施实体感兴趣的专利,哪些专利的特征将是有价值的,而有无诉
讼的差异点又是哪些。该研究也为专利权人管理和优化自身专利组合提供参考,对企业管理自身的无形资产和专
利布局战略具有重大意义。[方法/ 过程] 从RPX 数据库中选择了15 家非专利实施实体公司的1 080 件非诉讼专
利和231 件诉讼专利为研究对象,通过USPTO 收集专利信息,研究专利特征和专利价值间的相互关系,并进行了实
证分析。[结果/ 结论] 诉讼专利和非诉讼专利具有不同的特征。技术覆盖范围对专利价值有负向影响,而权利要
求数和现有技术数对专利价值有正向影响。此外,不同的专利特征对专利价值影响程度不同。
更新日期/Last Update:
1900-01-01