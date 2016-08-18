[目的/ 意义]随着经济全球化和知识经济的到来,非专利实施实体逐渐兴起和发展。专利诉讼是非专利实 施实体的一个重要的策略工具。为了讨论非专利实施实体感兴趣的专利,哪些专利的特征将是有价值的,而有无诉 讼的差异点又是哪些。该研究也为专利权人管理和优化自身专利组合提供参考,对企业管理自身的无形资产和专 利布局战略具有重大意义。[方法/ 过程] 从RPX 数据库中选择了15 家非专利实施实体公司的1 080 件非诉讼专 利和231 件诉讼专利为研究对象,通过USPTO 收集专利信息,研究专利特征和专利价值间的相互关系,并进行了实 证分析。[结果/ 结论] 诉讼专利和非诉讼专利具有不同的特征。技术覆盖范围对专利价值有负向影响,而权利要 求数和现有技术数对专利价值有正向影响。此外,不同的专利特征对专利价值影响程度不同。