[目的/ 意义] 网络舆情是一种复杂、多变的系统,通过数据分析并建立网络舆情预测模型来预测其发展趋 势具有一定的研究意义。[方法/ 过程]选择热点话题的百度指数作为网络舆情趋势预测的时间序列指标,采用粒子 群算法和BP 神经网络算法构建了基于改进粒子群算法和BP 神经网络的网络舆情预测模型,并结合天津港爆炸事 件案例进行验证与分析。[结果/ 结论]实验结果表明该模型在预测的性能上具有一定的优越性,为网络舆情预测提 供了一有效模型。