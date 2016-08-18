[1]游丹丹 陈福集.基于改进粒子群和BP 神经网络的网络舆情预测研究[J].情报杂志,2016,(08):156.
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基于改进粒子群和BP 神经网络的
网络舆情预测研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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156
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Prediction of Network Public Opinion Based on
Improved PSO and BP Neural Network
- 作者:
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游丹丹 陈福集
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福州大学经济与管理学院 福州 350108
- 关键词:
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网络舆情 网络舆情预测 粒子群算法 BP 神经网络
- 摘要:
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[目的/ 意义] 网络舆情是一种复杂、多变的系统,通过数据分析并建立网络舆情预测模型来预测其发展趋
势具有一定的研究意义。[方法/ 过程]选择热点话题的百度指数作为网络舆情趋势预测的时间序列指标,采用粒子
群算法和BP 神经网络算法构建了基于改进粒子群算法和BP 神经网络的网络舆情预测模型,并结合天津港爆炸事
件案例进行验证与分析。[结果/ 结论]实验结果表明该模型在预测的性能上具有一定的优越性,为网络舆情预测提
供了一有效模型。
更新日期/Last Update:
1900-01-01