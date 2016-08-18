[目的/ 意义]绿色创新作为创新驱动和绿色发展两大国家发展战略的结合点而成为社会各界的关注热点, 理清我国绿色创新研究热点及其演进路径将为后续研究活动提供清晰的方向和思路,从而对推动中国绿色创新的 研究系统化和纵深化产生重要意义。[方法/ 过程]基于1994-2015 年间CNKI 数据库中绿色创新领域的研究论文, 运用共词分析和CiteSpace芋软件对中国绿色创新的研究热点及其演进路径进行可视化研究。[ 结果/ 结论] 研究表 明:绿色创新的内涵及基本特征、绿色创新与可持续发展等6 个领域是20 年来中国绿色创新研究的热点领域;从研 究热点演进情况来看,中国绿色创新研究内容呈现出多元化的发展趋势,而研究方法也从一般定性研究、简单案例 分析等方法向实证研究、质性研究等方法转变。