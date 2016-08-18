[目的/ 意义] 专利质量对企业自身、对投资人以及其他利益相关者都至关重要,但是关于专利质量与企业 价值相关性分析的研究并不多见。[方法/ 过程]选取了中国创业板上市的100 家企业2010-2015 年专利指标与企 业价值托宾Q 值数据,采用面板格兰杰因果检验,研究了专利指标和托宾Q 值的关系,并在此基础上选取专利实力 指标,建立企业专利实力指数,对企业综合专利实力指数进行了计算,并与这些企业的股票市场表现进行了比较分 析。[结果/ 结论]研究结果表明:企业专利实力指数的高低与其股票的市场表现高度相关。