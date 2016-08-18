[1]王 言 鲍新中.企业专利实力指数的构建及与市场价值相关性研究*[J].情报杂志,2016,(08):122.
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企业专利实力指数的构建及与
市场价值相关性研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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122
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Construction of Patent Power Index and Its Market Value Relevance
- 作者:
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王 言 鲍新中
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北京联合大学管理学院 北京 100101
- 关键词:
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专利实力指数 专利质量 中国创业板 格兰杰因果检验 托宾Q 值 股票市场表现
- 摘要:
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[目的/ 意义] 专利质量对企业自身、对投资人以及其他利益相关者都至关重要,但是关于专利质量与企业
价值相关性分析的研究并不多见。[方法/ 过程]选取了中国创业板上市的100 家企业2010-2015 年专利指标与企
业价值托宾Q 值数据,采用面板格兰杰因果检验,研究了专利指标和托宾Q 值的关系,并在此基础上选取专利实力
指标,建立企业专利实力指数,对企业综合专利实力指数进行了计算,并与这些企业的股票市场表现进行了比较分
析。[结果/ 结论]研究结果表明:企业专利实力指数的高低与其股票的市场表现高度相关。
更新日期/Last Update:
1900-01-01