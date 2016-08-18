[目的/ 意义]以大数据为代表的新一代信息通信技术的发展为公共管理改革带来了机遇。探讨如何利用 大数据创新公共服务供给方式,实现国家治理体系和治理能力的现代化具有重大现实意义。[ 方法/ 过程] 在界定 公共服务智慧化供给内涵与特征的基础上建构公共服务智慧化供给过程模型,借助该模型通过深入访谈与参与观 察法对公共服务智慧化供给典型个案―――“科普中国+百度冶战略合作进行实证分析。[ 结果/ 结论] 研究发现公共 服务智慧化供给包括政策引导、需求感知、平台构建、合作生产与服务提供等维度。公共部门利用大数据实现社会 治理与公共服务创新的关键在于树立大数据的价值观、方法论与思维习惯,主动推进公共数据的公开、共享与利用。