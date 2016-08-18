[1]谭 军.基于TOE 理论架构的开放政府数据阻碍因素分析[J].情报杂志,2016,(08):175.
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基于TOE 理论架构的开放政府
数据阻碍因素分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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175
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Obstacle Factors of Open Government Data: Analysis Based on the
TOE Theoretical Framework
- 作者:
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谭 军1; 2
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1. 中国人民大学信息资源管理学院 北京 100872;
2. 新疆财经大学公共经济与管理学院 乌鲁木齐 830012
- 关键词:
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TOE 理论架构 政府开放数据 文献分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]为进一步适应开放政府数据的国际趋势及政府现代发展的内在需要。[ 方法/ 过程] 依据
TOE 理论架构,采用文献分析与实证研究相结合,比较分析与规范分析相结合的研究方法,对开放政府数据的阻碍
因素,从技术维度、组织维度、环境维度三个层面进行了归纳分析。[结果/ 结论]结果显示组织因素对政府机构参与
开放数据的影响最显著,其后是环境因素,尤其是法律和政策作用,技术因素被认为是相对容易的。
更新日期/Last Update:
1900-01-01