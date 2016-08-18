[目的/ 意义]为进一步适应开放政府数据的国际趋势及政府现代发展的内在需要。[ 方法/ 过程] 依据 TOE 理论架构,采用文献分析与实证研究相结合,比较分析与规范分析相结合的研究方法,对开放政府数据的阻碍 因素,从技术维度、组织维度、环境维度三个层面进行了归纳分析。[结果/ 结论]结果显示组织因素对政府机构参与 开放数据的影响最显著,其后是环境因素,尤其是法律和政策作用,技术因素被认为是相对容易的。