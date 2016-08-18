[1]覃志华 刘咏梅.考虑转发阈值差异的微信两层网络谣言传播演化研究[J].情报杂志,2016,(08):162.
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考虑转发阈值差异的微信两层网络
谣言传播演化研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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162
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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The Evolution of Rumor Spread on WeChat
Considering the Difference of Forwarding Threshold
- 作者:
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覃志华1; 2 刘咏梅1
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1. 中南大学商学院 长沙 410083;
2. 湖南师范大学研究生院 长沙 410081
- 关键词:
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谣言转发阈值 网络谣言 微信 公众号
- 摘要:
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[目的/ 意义] 随着新媒体的迅猛发展,微博等在线社交网络上的谣言传播已被学者广泛关注,但针对微信
谣言传播的研究尚不多见。[方法/ 过程]考虑到微信谣言传播的新特性,将公众用户从微信个人用户传播网络中分
离出来,构建微信谣言传播两层网络。区分两层网络谣言转发阈值差异、借鉴社会加强和兴趣衰减理论,建立了新
的两层网络谣言传播模型。通过仿真实验,利用Multi-Agent 仿真平台Netlogo 研究了谣言在新模型中的演化进程,
分析了谣言转发阈值、谣言和真相转发兴趣值以及公众用户理性传播系数的变化对谣言传播的影响。[结果/ 结论]
研究发现提高谣言转发阈值、降低谣言转发兴趣值、增加真相转发兴趣值、规范公众用户从业道德有利于抑制谣言
的传播。
更新日期/Last Update:
1900-01-01