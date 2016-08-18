[1]孙 震.基于科学论文多源数据的研究前沿集成识别模型研究[J].情报杂志,2016,(08):95.
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基于科学论文多源数据的研究前沿 集成识别模型研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年08期
页码:
95
栏目:
出版日期:
2016-08-18

文章信息/Info

Title:
Study on the Integrated Detection Model of Research Front Based on the Multi-source Data of Scientific Papers
作者:
孙 震12
1. 中国科学院文献情报中心 北京 100190;2. 中国科学院大学 北京 100049
关键词:
研究前沿 引文分析 词频分析 共词分析 集成识别模型
摘要:
[ 目的/ 意义] 拟探讨设计一种研究前沿的集成识别模型,以期为研究前沿的相关实践提供一些借鉴和参 考。[方法/ 过程] 对研究前沿的基本概念和识别方法进行详细梳理,总结现有问题和局限,利用科学论文的发文引 用数据、下载使用数据、替代计量数据等多种数据,结合引文分析、词频分析、共词分析等多种工具和方法,以“神经 网络计算冶领域为例,构建了研究前沿的集成识别模型。[结果/ 结论] 根据科学论文不同类型和不同时期数据的特 点,集成识别模型可以集合各种数据方法的优势,弥补各种数据方法的不足,提高最终识别结果的可靠性和准确度, 具有一定的创新可行性。
更新日期/Last Update: 1900-01-01