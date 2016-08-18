[1]孙 震.基于科学论文多源数据的研究前沿集成识别模型研究[J].情报杂志,2016,(08):95.
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基于科学论文多源数据的研究前沿
集成识别模型研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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95
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Integrated Detection Model of Research Front Based on
the Multi-source Data of Scientific Papers
- 作者:
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孙 震1; 2
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1. 中国科学院文献情报中心 北京 100190;2. 中国科学院大学 北京 100049
- 关键词:
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研究前沿 引文分析 词频分析 共词分析 集成识别模型
- 摘要:
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[ 目的/ 意义] 拟探讨设计一种研究前沿的集成识别模型,以期为研究前沿的相关实践提供一些借鉴和参
考。[方法/ 过程] 对研究前沿的基本概念和识别方法进行详细梳理,总结现有问题和局限,利用科学论文的发文引
用数据、下载使用数据、替代计量数据等多种数据,结合引文分析、词频分析、共词分析等多种工具和方法,以“神经
网络计算冶领域为例,构建了研究前沿的集成识别模型。[结果/ 结论] 根据科学论文不同类型和不同时期数据的特
点,集成识别模型可以集合各种数据方法的优势,弥补各种数据方法的不足,提高最终识别结果的可靠性和准确度,
具有一定的创新可行性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01