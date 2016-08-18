[ 目的/ 意义] 拟探讨设计一种研究前沿的集成识别模型,以期为研究前沿的相关实践提供一些借鉴和参 考。[方法/ 过程] 对研究前沿的基本概念和识别方法进行详细梳理,总结现有问题和局限,利用科学论文的发文引 用数据、下载使用数据、替代计量数据等多种数据,结合引文分析、词频分析、共词分析等多种工具和方法,以“神经 网络计算冶领域为例,构建了研究前沿的集成识别模型。[结果/ 结论] 根据科学论文不同类型和不同时期数据的特 点,集成识别模型可以集合各种数据方法的优势,弥补各种数据方法的不足,提高最终识别结果的可靠性和准确度, 具有一定的创新可行性。