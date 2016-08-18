[1]宋忠惠 郑军卫.图书情报类期刊中的智库相关研究评价与分析*[J].情报杂志,2016,(08):145.
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图书情报类期刊中的智库相关
研究评价与分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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145
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Evaluation and Analysis of the Related Studies on Think-tank
in Library and Information Science
- 作者:
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宋忠惠1; 2 郑军卫1
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1. 中国科学院兰州文献情报中心 兰州 730000;
2. 中国科学院大学 北京 100049
- 关键词:
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图书情报期刊 思想库/ 智库 文献计量分析 主题聚类 学术关注点
- 摘要:
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[目的/ 意义] 梳理图书情报领域历年来对智库的研究情况,追踪国内图情学者的智库研究成果和关注点,
分析并总结图情领域开展智库研究的主要特点,为图情人发挥自身优势、参与中国特色新型智库建设提供参考借
鉴。[方法/ 过程]选取CJFD 收录的18 种图书情报学核心期刊,运用文献计量和主题聚类方法研究各期刊在智库
研究领域的学术贡献和影响力。[结果/ 结论]研究发现图书情报领域对智库的研究与整个学术界的研究进展基本
一致,但尚未形成一定的体系;图情机构的研究潜力不容小觑,可借此积极转型,促进我国新型智库建设更好更快发
展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01