[目的/ 意义] 梳理图书情报领域历年来对智库的研究情况,追踪国内图情学者的智库研究成果和关注点, 分析并总结图情领域开展智库研究的主要特点,为图情人发挥自身优势、参与中国特色新型智库建设提供参考借 鉴。[方法/ 过程]选取CJFD 收录的18 种图书情报学核心期刊,运用文献计量和主题聚类方法研究各期刊在智库 研究领域的学术贡献和影响力。[结果/ 结论]研究发现图书情报领域对智库的研究与整个学术界的研究进展基本 一致,但尚未形成一定的体系;图情机构的研究潜力不容小觑,可借此积极转型,促进我国新型智库建设更好更快发 展。