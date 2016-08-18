[1]瞿孙平 石宏伟 俞 林 倪卫涛 于云波.知识搜索、吸收能力与企业创新绩效*―――环境不确定性的调节作用[J].情报杂志,2016,(08):185.
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知识搜索、吸收能力与企业创新绩效*
―――环境不确定性的调节作用()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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185
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Knowledge Search, Absorptive Capacity and Enterprise Innovation Performance
―――The Moderating Effect of Environmental Uncertainty
- 作者:
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瞿孙平1; 2 石宏伟1 俞 林2 倪卫涛2 于云波2
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1. 江苏大学管理学院 镇江 212013;
2. 无锡职业技术学院管理学院 无锡 214121
- 关键词:
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知识搜索 吸收能力 环境不确定性 创新绩效
- 摘要:
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[目的/ 意义]知识搜索对创新的贡献已经得到企业界和学术界的认可,但是知识搜索对创新绩效影响的机
理仍是需要研究的问题。企业目前是否存在过度的知识搜索,吸收能力起到怎样的中介作用,环境不确定性调节知
识搜索对创新绩效的影响的方向和程度? [方法/ 过程]为了研究这些问题,问卷调查了169 家企业,运用层次回归
分析法,研究知识搜索、吸收能力、环境不确定性和企业创新绩效之间的关系。[结果/ 结论] 结果发现:企业目前还
没有出现过度搜索的情况,吸收能力在知识搜索对创新绩效的影响中起到部分中介作用,环境不确定性正向调节知
识搜索对创新绩效的影响。依据研究的结果,为企业的知识搜素策略提出了建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01