[目的/ 意义]知识搜索对创新的贡献已经得到企业界和学术界的认可,但是知识搜索对创新绩效影响的机 理仍是需要研究的问题。企业目前是否存在过度的知识搜索,吸收能力起到怎样的中介作用,环境不确定性调节知 识搜索对创新绩效的影响的方向和程度? [方法/ 过程]为了研究这些问题,问卷调查了169 家企业,运用层次回归 分析法,研究知识搜索、吸收能力、环境不确定性和企业创新绩效之间的关系。[结果/ 结论] 结果发现:企业目前还 没有出现过度搜索的情况,吸收能力在知识搜索对创新绩效的影响中起到部分中介作用,环境不确定性正向调节知 识搜索对创新绩效的影响。依据研究的结果,为企业的知识搜素策略提出了建议。