[目的/ 意义]政务微信具有信息传递、舆情引导、政务服务等社会功能,为政府形象塑造起了重要作用,如 何规范利用现代化技术工具对于推进国家治理体系和治理能力现代化具有十分重要的意义。[方法/ 过程] 通过系 统、深入的文献调研,分析了政务微信潜在价值和面临的现实困境。[结果/ 结论] 研究认为多元主体必须积极协同 治理,用新的理念解决新的问题,加强制度建设,为实现政务微信良性有序发展提供帮助。