[目的/ 意义]随着复杂产品越来越普及,存在互补关系的专利呈现分散状态,并将阻碍创新,增加交易成 本,限制竞争,降低社会福利。因此验证我国半导体照明产业专利是否呈现“专利分散冶状态及对产业政策的影响有 助于产业发展。[方法/ 过程]以分散度指数、首位度法则和分形维数为基础,构建测量“专利分散冶的分析框架,并 对我国半导体照明产业专利及其权利人分布状态进行分析。[结果/ 结论]研究表明:我国半导体照明产业开始呈现 “专利分散冶趋势,即在专利数量激增的情况下,专利权由越来越多的权利人享有。为了避免“专利分散冶阻碍创新, 解释了“专利分散冶对我国的政策含义,并提出应对“专利分散冶的政策建议。