[1]罗 恺 袁晓东.我国半导体照明产业专利分散趋势及其政策含义[J].情报杂志,2016,(08):89.
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我国半导体照明产业专利分散趋势及其政策含义()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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89
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Tendency of Patent Fragmentation in Chinese LED
Industry and Policy Implication
- 作者:
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罗 恺1 袁晓东2
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1. 武汉纺织大学 武汉 430074;2. 华中科技大学管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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半导体照明产业 专利分散 政策含义 政策建议 专利分散测量 阻碍创新
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着复杂产品越来越普及,存在互补关系的专利呈现分散状态,并将阻碍创新,增加交易成
本,限制竞争,降低社会福利。因此验证我国半导体照明产业专利是否呈现“专利分散冶状态及对产业政策的影响有
助于产业发展。[方法/ 过程]以分散度指数、首位度法则和分形维数为基础,构建测量“专利分散冶的分析框架,并
对我国半导体照明产业专利及其权利人分布状态进行分析。[结果/ 结论]研究表明:我国半导体照明产业开始呈现
“专利分散冶趋势,即在专利数量激增的情况下,专利权由越来越多的权利人享有。为了避免“专利分散冶阻碍创新,
解释了“专利分散冶对我国的政策含义,并提出应对“专利分散冶的政策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01