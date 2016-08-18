[目的/ 意义]情报分析中过高的认知闭合需要水平会产生多种认知偏差,导致情报分析人员匆忙而有失偏 颇地处理信息材料,急于得出结论。对此展开研究有助于情报分析人员改善因该动机而导致的偏差,提升情报产品 质量。[方法/ 过程]通过对认知闭合需要的属性及其研究现状的考察,指出侦查情报分析中此类偏差的典型样态, 如证实偏差、首因效应偏差、启发式思维偏差等,进而提出修正策略。[结果/ 结论] 认为引入批判性思维工具、缓解 和调试时间压力、让侦查人员承担相应的过错责任以及优化侦查情报分析与决策人员搭配组合等方法可有效削弱 和降低此类偏差对情报分析的不良影响。