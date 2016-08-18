[目的/ 意义] 面对海量数据,信息孤岛问题成为企业实现大数据的桎梏,企业在此条件下应如何选择合适 的数据共享实现方式,对于企业实现大数据具有重要意义。[方法/ 过程]在分析数据共享方式概念及相关研究的基 础上,将传统数据共享方式总结归纳为总体制定标准和部分数据集成两种方式,同时结合企业大数据特性,提出大 数据条件下企业数据共享方式的选择准则,并运用该选择准则对传统数据共享方式和主数据管理进行了对比分析。 [结果/ 结论]通过对比分析,得出主数据管理是大数据条件下企业实现数据共享的最佳方式。