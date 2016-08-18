[目的/ 意义]互联网时代的信息共享使得网络舆情成为公共政策制定中不可忽视的环节,合理分析与有效 引导网络舆情对提高政府管理能力具有重要意义。[方法/ 过程]基于延迟退休年龄政策,以人民网线下调查的评论 回复为样本框,运用网络观测和文本分析方法,梳理网络舆情的演化过程,分析网友关于养老保险政策沉淀、就业挤 出效应、养老金可持续发展和政府形象等方面的认知定势。[结果/ 结论]政策沉淀负效应和认知定势负面化是产生 排斥的主要原因,因此政府在推进延迟退休年龄政策实施时,通过科学引导政策价值、塑造政府公信力、弥补认知缺 陷和建立多元化利益表达机制等途径,把握网民情绪,合理引导网络舆情。