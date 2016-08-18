[1]李友龙.恐怖活动的象征性标识―――以巴黎恐袭案为例[J].情报杂志,2016,(08):25.
点击复制
恐怖活动的象征性标识
―――以巴黎恐袭案为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年08期
- 页码:
-
25
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
Symbolic Signs of Terrorist Acts: the Case of Terrorist Attacks in Paris as an Example
- 作者:
-
李友龙
-
中共中央党校国际战略研究院 北京 100091
- 关键词:
-
恐怖活动 象征性沟通理论 象征性标识 情报预警
- 摘要:
-
[目的/ 意义]恐怖活动中呈现出越来越多的象征性标识,研究象征性标识将有助于我们更好地理解恐怖主
义,掌握恐怖活动的规律,从而进行有针对性的情报预警与防范。[方法/ 过程]运用恐怖主义的象征性沟通理论,将
恐怖活动看作以信息沟通为目的、具有特殊象征性的暴力行为,通过分析恐怖活动的象征性标识来揭示其传递的隐
含信息。[结果/ 结论]巴黎系列恐怖袭击案件中的象征性标识,传递出恐怖主义的教义信仰、反世俗生活方式、文明
冲突等重要信息。象征性标识的运用在未来将更加广泛,应加以关注与防范。
更新日期/Last Update:
1900-01-01