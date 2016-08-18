[目的/ 意义]恐怖活动中呈现出越来越多的象征性标识,研究象征性标识将有助于我们更好地理解恐怖主 义,掌握恐怖活动的规律,从而进行有针对性的情报预警与防范。[方法/ 过程]运用恐怖主义的象征性沟通理论,将 恐怖活动看作以信息沟通为目的、具有特殊象征性的暴力行为,通过分析恐怖活动的象征性标识来揭示其传递的隐 含信息。[结果/ 结论]巴黎系列恐怖袭击案件中的象征性标识,传递出恐怖主义的教义信仰、反世俗生活方式、文明 冲突等重要信息。象征性标识的运用在未来将更加广泛,应加以关注与防范。