[目的/ 意义]为厘清国内“互联网+冶的研究现状,分析国内核心期刊收录的“ 互联网+冶相关文献数据,以 期对“互联网+冶研究和发展提供借鉴和指导。[ 方法/ 过程] 采用聚类分析、战略坐标图分析和内容分析等研究方 法,聚焦“互联网+冶热点主题研究。[结果/ 结论]结果显示“互联网+冶发展之初已形成9 大聚类类团,最终基于内容 分析将9 大热点类团从“互联网+冶理念、方法及应用等三个方面进行宏观界定。