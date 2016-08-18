[1]李迎迎.国内“互联网+”领域研究热点及内容分析*[J].情报杂志,2016,(08):128.
点击复制
国内“互联网+”领域研究热点及内容分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年08期
- 页码:
-
128
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
Research Focus and Content Analysis of Internet+ in China
- 作者:
-
李迎迎
-
华中师范大学信息管理学院 武汉 430079
- 关键词:
-
互联网+ 聚类分析 战略坐标分析 内容分析
- 摘要:
-
[目的/ 意义]为厘清国内“互联网+冶的研究现状,分析国内核心期刊收录的“ 互联网+冶相关文献数据,以
期对“互联网+冶研究和发展提供借鉴和指导。[ 方法/ 过程] 采用聚类分析、战略坐标图分析和内容分析等研究方
法,聚焦“互联网+冶热点主题研究。[结果/ 结论]结果显示“互联网+冶发展之初已形成9 大聚类类团,最终基于内容
分析将9 大热点类团从“互联网+冶理念、方法及应用等三个方面进行宏观界定。
更新日期/Last Update:
1900-01-01