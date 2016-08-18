[目的/ 意义]面对海外市场的频频阻击,如何通过专利的海外预警快速准确地了解专利面临的海外环境是 保障国内企业更好地参与国际化竞争的重要举措,对我国创新政策体系的进一步完善提供参考。[方法/ 过程]通过 建立5 个方面15 项具体评价指标,并利用离差最大化对各个指标进行权重的确定,基于区间数多属性决策方法,筛 选出确实对企业以及其所在行业有重大影响的专利海外预警基金资助项目,运用区间数和离差最大化原理进行专 利海外预警基金资助项目的甄选和分析研究。[结果/ 结论]运用区间数和离差最大化原理,可以提高评选机制的有 效性和可信度,增加项目选择的科学性和说服力。并通过算例证明了该方法在专利预警方面的有效性。