[1]霍欢欢 鲍新中.基于区间数的专利海外预警基金资助项目甄选研究*[J].情报杂志,2016,(08):71.
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基于区间数的专利海外预警基金
资助项目甄选研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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71
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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On Selection of Projects Funded by the Patent Overseas Early Warning
Fund Based on Interval Number
- 作者:
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霍欢欢 鲍新中
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北京联合大学管理学院 北京 100101
- 关键词:
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专利海外预警 区间数 离差最大化
- 摘要:
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[目的/ 意义]面对海外市场的频频阻击,如何通过专利的海外预警快速准确地了解专利面临的海外环境是
保障国内企业更好地参与国际化竞争的重要举措,对我国创新政策体系的进一步完善提供参考。[方法/ 过程]通过
建立5 个方面15 项具体评价指标,并利用离差最大化对各个指标进行权重的确定,基于区间数多属性决策方法,筛
选出确实对企业以及其所在行业有重大影响的专利海外预警基金资助项目,运用区间数和离差最大化原理进行专
利海外预警基金资助项目的甄选和分析研究。[结果/ 结论]运用区间数和离差最大化原理,可以提高评选机制的有
效性和可信度,增加项目选择的科学性和说服力。并通过算例证明了该方法在专利预警方面的有效性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01