[目的/ 意义]通过Incite TM数据库中学科规范化的引文影响系数指标研究中国大陆期刊对各一级学科的 影响力,探讨中国大陆期刊在所属学科建设中的作用。[方法/ 过程] 从Web of Science 平台上的JCR 和Incite TM数 据库中下载2010-2014 年中国大陆期刊数据及其对各一级学科的学科规范化引文影响系数以及全球和中国大陆各 一级学科基准。同时以SPSS20. 0 进行相关的统计分析。[结果/ 结论]期刊对所属一级学科的影响力得到评价。各 一级学科被收录期刊种数的多寡并不是提高期刊对所属学科影响力的主要因素。被JCR 和Incite TM收载的中国大 陆期刊对所属一级学科的影响力高于全球基准值和大陆基准值的分别有19 种和22 种,涵盖两个以上一级学科的 分别有7 种和5 种。其中《科学通报》尤为突出。提出了提升我国科技期刊学科影响力的策略。