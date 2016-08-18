[目的/ 意义]通过对我国光伏企业的竞争情报需求进行调查,以期了解我国光伏企业竞争情报需求的特点 和规律,希望能够为构建全产业链竞争情报服务体系以及有针对性地提供竞争情报产品和服务提供参考和支撑。 [方法/ 过程]通过对51 家光伏企业的调研,从产业链视角出发,针对光伏企业的竞争情报需求特别是技术竞争情报 需求情况以及企业获取竞争情报的渠道等进行统计分析。[ 结果/ 结论] 通过分析发现,因光伏产业属于技术密集 型,光伏企业整体对技术竞争情报的需求程度最高,而在技术竞争情报中,对于国家相关技术扶持政策需求程度最 高;从产业链环节来看,不同产业环节的光伏企业对竞争情报需求强度与其所处产业链环节相关,上、中、下游企业 分别对技术、竞争对手、市场的需求程度最高;在情报获取渠道上,光伏企业在获取情报信息渠道的选择上较为单 一,以网络等非正式渠道为主。