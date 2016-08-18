[目的/ 意义]收集Web of Science(WoS)数据库的撤销论文数据并分析其分布情况,比较不同被引频次撤 销论文的净化效果。[方法/ 过程]统计撤销论文国家、期刊、学科的分布情况,绘制高、中、低被引撤销论文的生存曲 线,并比较高、中、低被引撤销论文撤销时滞以及撤销后与撤销前年均被引频次差异。[ 结果/ 结论] 撤销论文分布 在67 个国家,美国最多,逸5 篇者76 种期刊,Biochemistry & Molecular Biology 学科领域最多。撤销时滞延长增加了 撤销论文被引频次,高被引撤销论文带来的负影响较大,净化效果较好。建议国内外学者加强对撤销论文尤其是高 被引撤销论文的关注,出版机构与科研管理部门应建立健全相应的管理机制,及时、高效遏制科研失范行为发生。