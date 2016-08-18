[1]付中静 戎华刚 张 亮.Web of Science 数据库中不同被引频次撤销论文的净化效果对比分析[J].情报杂志,2016,(08):101.
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Web of Science 数据库中不同被引频次
撤销论文的净化效果对比分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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101
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Comparison and Analysis on the Effect of Self-correction of Retracted Articles
with Different Citation in Web of Science Database
- 作者:
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付中静1; 2 戎华刚3 张 亮4
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1. 新乡医学院期刊社眼科新进展编辑部 新乡 453003;2. 河南省科技期刊研究中心 新乡 453003;
3. 新乡医学院人文社会医学研究中心 新乡 453003;4. 河南科技学院生命科技学院 新乡 453003
- 关键词:
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Web of Science 被引频次 撤销论文 自我净化
- 摘要:
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[目的/ 意义]收集Web of Science(WoS)数据库的撤销论文数据并分析其分布情况,比较不同被引频次撤
销论文的净化效果。[方法/ 过程]统计撤销论文国家、期刊、学科的分布情况,绘制高、中、低被引撤销论文的生存曲
线,并比较高、中、低被引撤销论文撤销时滞以及撤销后与撤销前年均被引频次差异。[ 结果/ 结论] 撤销论文分布
在67 个国家,美国最多,逸5 篇者76 种期刊,Biochemistry & Molecular Biology 学科领域最多。撤销时滞延长增加了
撤销论文被引频次,高被引撤销论文带来的负影响较大,净化效果较好。建议国内外学者加强对撤销论文尤其是高
被引撤销论文的关注,出版机构与科研管理部门应建立健全相应的管理机制,及时、高效遏制科研失范行为发生。
更新日期/Last Update:
1900-01-01