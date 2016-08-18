[目的/ 意义]不确定信息是影响消费者购买产品决策逆转的关键因素,销售商普遍持有的观点是在购买前 提供大量的信息以减少消费者决策逆转。[方法/ 过程]基于参考依赖理论,在某些条件下减少购买之前不确定信息 实际上会增加决策逆转,结合消费者行为理论和参考依赖理论进行模型剖析,并运用工具变量泊松回归方法进行实 证检验。[结果/ 结论]研究结果表明,销售商应该充分了解产品的成本结构和仔细考虑售前信息从而设计策略降低 消费者的不确定性。