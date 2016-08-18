[1]程聪慧 郭俊华.网络恐怖主义防范视角下的城市安全系统去脆弱性*[J].情报杂志,2016,(08):11.
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网络恐怖主义防范视角下的
城市安全系统去脆弱性*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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11
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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De-vulnerability of Urban Security System under the View of
Guarding against Cyber-terrorism
- 作者:
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程聪慧1; 2 郭俊华1
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1. 上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030;
2. 哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理和创新研究中心 美国剑桥 02138
- 关键词:
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网络恐怖主义 城市安全系统 去脆弱性
- 摘要:
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[目的/ 意义]网络恐怖主义日渐成为城市公共安全的新威胁,城市安全系统的脆弱性为网络恐怖主义的滋
生创造了条件,为了有效防范网络恐怖主义,势必要对城市安全系统实施去脆弱性。[方法/ 过程] 在阐释网络恐怖
主义及其防范等相关概念的基础上,应用脆弱性理论,解构城市安全系统脆弱性的表现,阐释网络恐怖主义活动通
过显化城市安全系统脆弱性而得以实施和扩散的机理,提出构建城市安全系统去脆弱性机制的基本思路和具体路
径。[结果/ 结论]构建城市安全系统去脆弱性机制是有效防范网络恐怖主义的必然举措,为此,需要着力削减城市
安全系统的暴露性、降低城市安全系统的敏感性和增强城市安全系统的抵抗性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01