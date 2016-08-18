[目的/ 意义]网络恐怖主义日渐成为城市公共安全的新威胁,城市安全系统的脆弱性为网络恐怖主义的滋 生创造了条件,为了有效防范网络恐怖主义,势必要对城市安全系统实施去脆弱性。[方法/ 过程] 在阐释网络恐怖 主义及其防范等相关概念的基础上,应用脆弱性理论,解构城市安全系统脆弱性的表现,阐释网络恐怖主义活动通 过显化城市安全系统脆弱性而得以实施和扩散的机理,提出构建城市安全系统去脆弱性机制的基本思路和具体路 径。[结果/ 结论]构建城市安全系统去脆弱性机制是有效防范网络恐怖主义的必然举措,为此,需要着力削减城市 安全系统的暴露性、降低城市安全系统的敏感性和增强城市安全系统的抵抗性。