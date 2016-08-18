[1]曹 健 孙会清 秦荣环 杜 鑫.国外高校智库成果调查分析与启示[J].情报杂志,2016,(08):59.
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国外高校智库成果调查分析与启示()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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59
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Survey and Analysis of the Output of University Affiliated Think Tanks
- 作者:
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曹 健 孙会清 秦荣环 杜 鑫
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华北理工大学图书馆 唐山 063009
- 关键词:
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智库 高校智库 智库成果 美国 英国
- 摘要:
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[目的/ 意义] 对美英世界一流高校智库成果进行调查和分析,为提升我国高校智库的国际地位、影响力和
整体水平提供借鉴和参考。[方法/ 过程]通过网络调研法,对美国和英国代表世界一流水平的10 所高校智库成果
的类型、内容体系和可获得性等三方面进行调查,在此基础上做进一步归纳和分析。[结果/ 结论] 通过对国外高校
智库成果调查和分析,总结出四点启示和建议:一是重视研究成果的自身推广、宣传和利用,二是拓展智库成果展现
的新形式,三是在智库产出力的基础上更加注重提升智库影响力,四是高校图书馆应通过构建机构知识库实现对智
库成果的收集、整理、保存和传播。
更新日期/Last Update:
1900-01-01