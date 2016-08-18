[目的/ 意义] 对美英世界一流高校智库成果进行调查和分析,为提升我国高校智库的国际地位、影响力和 整体水平提供借鉴和参考。[方法/ 过程]通过网络调研法,对美国和英国代表世界一流水平的10 所高校智库成果 的类型、内容体系和可获得性等三方面进行调查,在此基础上做进一步归纳和分析。[结果/ 结论] 通过对国外高校 智库成果调查和分析,总结出四点启示和建议:一是重视研究成果的自身推广、宣传和利用,二是拓展智库成果展现 的新形式,三是在智库产出力的基础上更加注重提升智库影响力,四是高校图书馆应通过构建机构知识库实现对智 库成果的收集、整理、保存和传播。